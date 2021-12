ELENCHI DI PARTICELLE OGGETTO DI VARIAZIONI COLTURALI

L’aggiornamento delle informazioni censuarie relative ai terreni iscritti nella banca dati catastale è stato effettuato, ai sensi dell’art. 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, sulla base degli elenchi forniti da Agea, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che li ha prodotti tenendo conto delle dichiarazioni rese, nell’anno 2021, agli organismi pagatori riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli.

Sarà possibile consultare gli elenchi delle particelle aggiornate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, possono essere consultati presso l’albo on line del Comune di competenza, nonché contattando la sede dell’Ufficio Territorio di Aosta al numero 0165063111 (opzione 3) dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00.

In caso di incoerenza nell’aggiornamento i contribuenti possono presentare una richiesta di riesame in autotutela scaricando il modello nell’apposita sezione. La richiesta non interrompe o sospende il termine di 120 giorni ai fini della presentazione dell’eventuale ricorso.

Più info:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/dr-valle-daosta