Il castello di Aymavilles è pronto all’apertura

Il castello sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 18 ad eccezione del 25 dicembre e della mattina del 1 gennaio, giornate nella quali resterà chiuso.

Il costo del biglietto, comprensivo della visita accompagnata (gruppi di 25 persone max), è di 5 euro (intero), 3 euro (ridotto 6-25 anni) e gratuito per i bambini da 0 a 6 anni. Le visite partiranno ogni mezz’ora.

I biglietti sono acquistabili esclusivamente online sul sito midaticket.it selezionando la regione Valle d’Aosta, oppure direttamente all’indirizzo midaticket.it/eventi/castelli-<wbr></wbr>della-valle-daosta

Per raggiungere il castello, durante l’intero periodo analogamente agli orari di apertura del castello, sarà disponibile un servizio navetta in partenza dalle 9.30 alle 18.30 dall’area sportiva del Comune di Aymavilles, in località Les Iles, dove sarà possibile parcheggiare la propria auto.

Si sottolinea, inoltre, che il castello è accessibile alle persone con disabilità motorie e che un parcheggio apposito è situato nei pressi della dimora.

Si ricorda, infine, che risulta necessario essere in possesso del Green Pass base.