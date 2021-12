Dilaga online la vendita di falsi pacchetti turistici covid-free

Quale scelta più sicura di un'opzione Covid-free, con i cosiddetti corridoi turistici che consentono a vaccinati e guariti dal covid di effettuare viaggi controllati secondo specifiche misure di sicurezza sanitaria idonee a garantire il rispetto dei protocolli anti-covid?

I Corridoi turistici Covid-free sono operativi verso: Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana ed Egitto (limitatamente alle zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam).

Peccato che sia sempre più diffusa, su internet, la promozione e la vendita di pacchetti turistici che si spacciano per corridoi Covid-free pur non risultando realmente tali sulla documentazione ufficiale, in quanto la dicitura non è indicata.

Sul sito Viaggiare sicuri è specificato, infatti, che sono considerati Corridoi turistici Covid-free tutti gli itinerari in partenza e in arrivo sul territorio nazionale, finalizzati a consentire la realizzazione di viaggi turistici controllati, compresa la permanenza presso strutture ricettive selezionate, secondo specifiche misure di sicurezza sanitaria idonee a garantire il rispetto dei protocolli contenuti nel documento indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nei corridoi turistici Covid-free.

Nel pacchetto, pertanto, nonché nella relativa documentazione emessa a seguito della prenotazione, deve essere specificato che non solo il volo, ma anche la struttura ricettiva sia Covid-free. Invece, le agenzie, specialmente sul web, vendono falsi pacchetti free, in cui solo il volo rientra realmente in tale tipologia. Questo, oltre a rappresentare covid una vera e propria truffa a danno degli utenti, rappresenta anche un rischio per la loro sicurezza.

Per questo invitiamo i cittadini a prestare la massima attenzione prima di acquistare questa tipologia di viaggio, verificando che sia il viaggio, sia la struttura turistica siano realmente Covid-free.

Per denunciare irregolarità o richiedere assistenza i cittadini si possono rivolgere alle sedi Federconsumatori, presenti su tutto il territorio nazionale o rivolgersi allo sportello SosTurista (al numero 059 251108 o allindirizzo email info@sosvacanze.it, dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 13:00).