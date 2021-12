Courmayeur: Chiuse piste fondo Val Ferret

Considerati i quantitativi di neve portati dalla precipitazione odierna e da quelle dei giorni scorsi, i venti in quota, il bollettino nivologico che anche per domani annuncia pericolo 4, la pista di fondo e la pedonale domani, sabato 11 dicembre, rimangono chiuse. Aggiornamenti nel tardo pomeriggio di domani, sulla base dell'evoluzione meteo ed in particolare dell'azione dei venti in quota.