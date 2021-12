Prenotazioni in crescita a Natale e Capodanno: +15% rispetto al 2019

Il mondo delle vacanze sulla neve sembra essersi lasciato alle spalle, almeno in parte, l'emergenza Covid. E' quello che emerge dai primi dati riguardanti le prenotazioni per il periodo delle festività natalizie e di Capodanno degli alberghi valdostani aderenti alla rete di Albergatore Pro. Al 4 dicembre scorso i numeri appaiono in crescita rispetto allo stesso periodo del 2019, quando lo spettro della pandemia era ancora lontano: mediamente le strutture del circuito Albergatore Pro registrano un incremento delle prenotazioni del +15%. E' un segnale positivo quello arrivato nel corso di "Hotel Leader Lab", il convegno andato in scena nei giorni scorsi a Courmayeur nella cornice dello Skyway Monte Bianco. Presenti le eccelenze del settore ricettivo del Monte Bianco e non solo.

Un'iniziativa, promossa e organizzata da Albergatore Pro, TITTANKA!, e IVH, per offrire ai professionisti dell'ospitalità nuovi strumenti per affrontare le grandi sfide che si prospettano nel mercato dell'accoglienza a seguito della pandemia. Hotel Leader Lab è il corso che guida gli operatori del settore nel definire le scelte gestionali, di marketing strategico, web marketing e disintermediazione che portano il successo di una struttura ricettiva. “Oggi, per vendere camere, è necessario costruire un prodotto alberghiero che sia coerente con l'offerta proposta e definito all'interno di un piano strutturato e completo – spiega Gian Marco Montanari, fondatore di Albergatore Pro -. Un'esigenza che emerge a maggior ragione dopo i profondi cambiamenti apportati all'interno del mercato dallo sviluppo delle nuove tecnologie e dagli effetti dell'emergenza Covid, ma anche da opportunità come bonus e incentivi alla riqualificazione. Durante il convegno abbiamo parlato di tecniche di vendita diretta di camere, dati, piano strategico, interventi di ristrutturazione e agevolazioni. E' stata anche l'occasione per fare il punto sul mercato turistico, analizzare le previsioni dei prossimi mesi invernali e pianificare le migliori strategie per la crescita aziendale. Il tutto alla presenza di esperti e qualificati professionisti nonchè partner del progetto Hotel Leader Lab. Il progetto è firmato da TITANKA!, Albergatore Pro e IVH Group: 3 identità specializzate e complementari nel settore ricettivo che hanno unito le loro specifiche competenze ed esperienze a favore degli operatori di riferimento". Tra le lezioni in programma, “La Rivoluzione della Vendita Camere. Progettare il futuro guardando al presente”, “2022 - Trasforma il Record in uno standard”, “La filiera integrata del turismo: proposte e competenze al servizio del turismo di domani”. Quest'ultima, in particolare, ha riscosso un ampio successo tra gli imprenditori valdostani, che si sono mostrati particolarmente interessati alle opportunità fiscali legate ad interventi di ammodernamento e riqualificazione delle proprie strutture. "Hotel Leader Lab" tornerà a gennaio con la tappa di Vieste (Foggia).

Info

Albergatore Pro

Albergatore Pro è una società di formazione nata nel 2015 su iniziativa di Daniele Sarti e Gian Marco Montanari con il gruppo Facebook Albergatore Pro, diventato ora la più grande community italiana per albergatori professionisti. Fiore all'occhiello del gruppo è il Corso Albergatore Pro, vertice annuale per albergatori professionisti (oltre 200 da tutta Italia), con interventi di relatori selezionati tra i massimi esperti di hotel in Italia in varie discipline, un’occasione unica per confrontarsi con altri albergatori professionisti da ogni parte d’Italia.

https://www.albergatorepro.<wbr></wbr>com/

TITANKA!

TITANKA è una web company di San Marino nata nel 2000 specializzata nella realizzazione di siti internet e campagne di web marketing orientate alla vendita camere in modo diretto. Oggi costituisce una delle principali realtà italiane e collabora con alcune grandi aziende del mondo turistico e alberghiero. I numeri parlano da soli: 2.900 clienti in tutta Italia, 3.150 progetti web realizzati, più di 90 professionisti che ogni giorno lavorano con passione, dedizione e competenza per realizzare ogni progetto.

https://www.titanka.com/

IVH Group

IVH Group è un’azienda che si occupa di offrire opportunità a tutta la filiera del settore turistico-immobiliare. IVH Group è strutturata in quattro business unit ognuna delle quali è in grado di supportare il cliente: dalla ristrutturazione-<wbr></wbr>riqualificazione degli immobili di tipo alberghiero e/o residenziale, fino alla commercializzazione e vendita di camere e appartamenti. IVH Group è inoltre rappresentata da uno spazio situato nel centro di Milano aperto al pubblico a disposizione di tutta la filiera dell'Hotellerie.