Nuovo percorso pedonale tra il parcheggio dell’ospedale e il Parini

L’opera, realizzata dalla Société Infrastructures Valdotaines-SIV, che si occupa dell’ampliamento dell’ala est dell’ospedale, consente il collegamento tra le due strutture ed è completamente accessibile anche per le persone con disabilità attraverso la presenza di rampe per il transito delle carrozzine.

Tale nuovo percorso, completamente illuminato e videosorvegliato, consentirà una più agevole fruizione agli utenti, agevolando al tempo stesso la viabilità su Via Roma, all’altezza della rotonda.

“Si tratta di un ulteriore passaggio importante nel percorso che porterà all’ampliamento dell’ospedale. È un servizio aggiuntivo per la cittadinanza – afferma l’Assessore Roberto Alessandro Barmasse – e arrecherà certamente dei vantaggi per il suo utilizzo oltre che migliorare la viabilità in uno snodo trafficato della città di Aosta”.