Ubriaco alla guida di un autoarticolato in autostrada, sanzionato dalla Polizia di Stato

Ieri pomeriggio di ieri 8 dicembre all’altezza di Pollein in autostrada A/5 SAV direzione Torino la Polizia Stradale di Aosta ha fermato un tir condotto da un

romeno di 35 anni residente in Italia. L’uomo coinvolto in un incidente stradale autonomo senza feriti è stato sottoposto a controllo etilometrico con esito positivo pari a 3 volte il massimo consentito.