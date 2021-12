Nuova sede Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia. Asta beneficencenza

Il progetto rientra nella programmazione benefica della delegazione valdostana per il 2021 e il sostegno economico alla scuola in Madagascar segue cronologicamente quello dato dalla delegazione a «La petite ferme du bonheur» di Doues.

L’iniaziativa è patrocinata dal Comune di Aosta che ha ritenuto di doversi affiancare con il suo sostegno morale all’attività svolta dai cavalieri mauriziani che operano in Valle d’Aosta dal 1573 e che hanno costruito e gestito in città, e non solo, opere quali l’antico ospedale (quello che sorgeva dove oggi è il palazzo regionale) o come l’attuale ospedale Umberto Parini.

La manifestazione prevederà alle 10.45 la benedizione della nuova sede degli Ordini presso il palazzo Priorale di Sant’Orso da parte di S.E. Mons. Franco Lovignana e la celebrazione della Santa Messa alle ore 11.45 presso la chiesa di Sant’Orso. Seguirà una colazione presso il Grand Hotel Billia di Saint Vincent prevista per le ore 13,45.

"Durante la colazione - spiega il Cav Uff. Giovanni Girardini, della delegazione Valle d'Aosta - verranno battute all’asta opere messe a disposizione per lo scopo benefico della giornata da artisti valdostani quali Balan Franco (donazione del figlio Joel), Cazzato salvatore, Cerise François (donazione di un collezionista privato), Leonardi Andrea, Regazzoni Luciano, Savin Donato, Vallesi Lucia. A tutti questi artisti va il grazie di tutta la delegazione per la sensibilità dimostrata".

A sostegno dell’iniziativa che vede le nostre suore aostane in prima linea nell’impegno in ambito sanitario ed educativo oltre che nella diffusione del Vangelo in un paese martoriato da sempre dalla miseria e oggi anche dalla pandemia, saranno presenti le LL.AA.RR. il Principe Vittorio Emanuele capo della Real Casa di Savoia e Gran Maestro degli Ordini Dinastici, la Principessa Marina e il Principe Emanuele Filiberto a cui va fin d’ora il nostro grazie.

La partecipazione è aperta a tutti secondo disponibilità (limitata dalle regole relative alla pandemia) chiedendo informazioni tramite l’indirizzo di posta elettronica seguente:

valledaosta@ordinidinasticicasasavoia.it

E’possibile per tutti contribuire al progetto versando il proprio contributo sul c/c bancario intestato a :

Delegazione Ordini Dinastici Real Casa Savoia VDA

Iban: IT 36 A 02008 01399 000106255250

Causale: « Progetto scuola in Madagascar »