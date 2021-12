TRENITALIA, VALLE D’AOSTA: AL VIA ORARIO INVERNALE COLLEGAMENTI DIRETTI TRA AOSTA E TORINO

Nuove offerte e opportunità di viaggio, per consentire alle persone che scelgono il treno per i propri spostamenti di muoversi in sicurezza, rispettando l’ambiente e con modalità di trasporto integrate tra loro.

Con il nuovo orario invernale 2021-2022, al via da domenica 12 dicembre, Trenitalia (Gruppo FS Italiane) si conferma l’attore principale del rinnovato modello di trasporto collettivo e integrato, secondo i principi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance.

Tra le principali novità di quest’anno, 24 collegamenti regionali diretti da Aosta e Torino in meno di due ore. Dal 12 dicembre tutti i collegamenti tra la Valle d’Aosta e il capoluogo piemontese saranno effettuati coi nuovi convogli bimodali, senza dover più cambiare treno. Una soluzione che consente di accorciare le distanze e, in poco meno di due ore, raggiungere Torino da Aosta e viceversa.

Nel periodo festivo, con il Regionale di Trenitalia saranno comodamente raggiungibili i mercatini di Natale di Aosta.

Prosegue l’impegno di Trenitalia per facilitare spostamenti comodi e sostenibili incoraggiati da agevolazioni ad hoc dedicate ai viaggiatori promuovendo così il turismo di prossimità.

Per gli appassionati di trekking è possibile, raggiungendo in treno una stazione ferroviaria da dove si intende iniziare un’escursione naturalistica, usufruire di uno sconto del 20% sul costo delle escursioni curate dalle guide ambientali di Guide Trek Alps.

Per tutto l'anno, e da tutte le stazioni della Valle d'Aosta, partiranno escursioni che permetteranno di conoscere i sentieri del fondo valle tra vigne e castelli per poi salire fino ai piedi del Monte Rosa e del Gran Paradiso.

Anche il Forte di Bard diventa una meta da raggiungere in treno grazie alla vicina stazione ferroviaria. Ai possessori del biglietto ferroviario sarà consentito entrare gratuitamente al Forte e usufruire di una tariffa ridotta per tutti gli spazi espositivi di interesse.

AGEVOLAZIONI COMMERCIALI PER TRENITALIA REGIONALE

Se si sceglie di viaggiare senza limitazioni su Trenitalia Regionale, per qualsiasi destinazione nei weekend, dal 18 dicembre al 27 marzo, è possibile acquistare la promo Weekend Insieme a soli 22 euro. Nello stesso periodo, ogni ragazzo fino a 15 anni viaggia gratis il sabato e la domenica con la promo Junior Weekend, se accompagnato da adulto over 25 pagante.

Se invece si desidera organizzare il proprio tour personalizzato alla scoperta del Bel Paese con i treni regionali, le promo Italia in Tour dell’orario invernale permettono di spostarsi per 3 giorni senza limiti a 29 euro e per 5 giorni senza limiti a 49 euro, mentre per i ragazzi il prezzo è di 15 euro per 3 giorni e 25 euro per 5 giorni.

E per i titolari di un abbonamento regionale è confermata la Promo Viaggia con Me,per viaggiare in due ovunque al prezzo di un solo biglietto.

In occasione di alcune Giornate mondiali e internazionali, si potrà viaggiare con lo sconto del 50% sui biglietti di corsa semplice acquistati attraverso il canale on line. Appuntamento domenica 16 gennaio con la Giornata Mondiale della Neve e domenica 20 marzo per festeggiare la Giornata Mondiale della Felicità.

Infine, da febbraio sul sito trenitalia.com e su App Trenitalia sarà possibile acquistare un nuovo speciale Pass per viaggiare illimitatamente in un’intera Regione per un mese, pensata per coloro che si spostano quotidianamente per lavoro o affari verso destinazioni sempre diverse, o per chi voglia, nel proprio tempo libero viaggiare alla scoperta delle meraviglie nella propria regione