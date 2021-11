Quale sviluppo vogliono i valdostani per la Petite Patrie?

Gli appuntamenti rientrano nel programma del Forum di consultazione multi-laterale di supporto alla definizione della Strategia Regionale, avviato la scorsa settimana, che coinvolgerà gli Enti pubblici locali, il mondo delle imprese, i cittadini e il mondo no-profit, con l’obiettivo di far conoscere gli obiettivi dell’Agenda 2030 e raccogliere dal territorio indicazioni e suggerimenti per la definizione della Strategia per lo Sviluppo sostenibile (SRSvS) della Valle d’Aosta.

Nel corso dei Café Citoyen in programma questa settimana in tre Comuni della bassa, media e alta valle, saranno presentati temi connessi alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica e verranno raccolte le istanze e le proposte dei cittadini a supporto della Strategia.

Gli incontri si svolgeranno secondo il seguente calendario:

Mercoledì 1° dicembre, ad Aosta, presso l’Hostellerie du Cheval Blanc

Giovedì 2 dicembre a Morgex, presso la Sala Gabencel

Venerdì 3 dicembre, a Verrès, presso il Complesso La Murasse

I Café Citoyen si svolgeranno dalle ore 18.00 alle ore 20.00, la partecipazione è aperta a tutti nel rispetto delle condizioni anti-Covid 19, previa iscrizione con apposito modulo disponibile sul sito, da inviare all’indirizzo: info@svilupposostenibile.vda.<wbr></wbr>it.