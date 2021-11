Alleanza tra aziende di distribuzione per obiettivo zero infortuni

La collaborazione è stata sancita nell’incontro svoltosi a Scorzè, presso il centro di addestramento di E-Distribuzione.

AcegasApsAmga Trieste, Deval Valle d’Aosta, E-Distribuzione a livello nazionale, Edyna Bolzano e SET Trento hanno infatti avviato un percorso di condivisione delle migliori pratiche adottate per assicurare le migliori condizioni di sicurezza ai propri tecnici e alle numerose aziende che collaborano nello sviluppo e nella gestione degli impianti.

La collaborazione si concretizza a coronamento di una sinergia avviata alcuni anni fa e che punta ora al progressivo coinvolgimento di altri distributori di energia elettrica del nostro Paese ed Europei.

Le reti elettriche rappresentano il fattore abilitante della transizione energetica e sono oggetto di costante rinnovamento e adeguamento tecnologico per assecondare le esigenze di un sistema elettrico che punta in maniera sempre più spinta su tecnologie, digitalizzazione e qualità del servizio.

I grandi investimenti che interesseranno le reti italiane non potranno che essere condotti con una attenzione specifica e prioritaria ai valori della salute e della sicurezza degli operatori.

Le aziende del settore hanno dunque deciso di mettere in condivisione alcune delle loro esperienze più significative quali i nuovi dispositivi per lavorare sicuri su tetti e sostegni di Edyna, il progetto “BOSS” sulla sicurezza comportamentale di SET, la valutazione del rischio elettrico da “Arc Flash” di AcegasApsAmga, la gestione concreta di un Near Miss di Deval e, per finire, la nuova didattica ed il progetto Buddy di E-Distribuzione.

AcegasApsAmga

AcegasApsAmga SpA opera nel settore della distribuzione elettrica nei comuni di Trieste e Gorizia, fornendo i servizi ad oltre 162 mila utenti lungo una rete di quasi 2.300 km gestita dalla multiutility.

Deval

Deval S.p.A. è la società che distribuisce Energia Elettrica in virtù di concessione ministeriale in 69 comuni della Valle d'Aosta. Gesrtisce oltre 4.200 km di linee di distribuzione di rete elettrica per assicurare la fornitura a circa 129.000 clienti.

E-Distribuzione

E-Distribuzione è la società del Gruppo Enel per la gestione della rete elettrica di Media e bassa tensione. Sono oltre 1.100.000 i chilometri di rete gestita ed oltre 31 milioni i clienti da essa connessi.

Edyna

Edyna, è responsabile per una rete elettrica della lunghezza di ca. 8.700 km che assicura energia elettrica in modo diretto e indiretto praticamente a tutti i 116 comuni altoatesini e a più di 235.000 utenti.