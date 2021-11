Scadono il 19 novembre le iscrizioni alla 1022a Foire de Saint-Ours

Sono aperte le iscrizioni, anche in modalità on line, per la 1022a Fiera di Sant’Orso in programma nel centro storico di Aosta il 30 e 31 gennaio 2022.

La manifestazione comprenderà anche l’Atelier des Métiers, riservato alle imprese iscritte nel Registro dei produttori di oggetti di artigianato, il Padiglione enogastronomico con le imprese del settore agroalimentare, entrambi in programma dal 28 al 31 gennaio 2022, e lo Street food valdostano con la vendita di piatti preparati con prodotti del territorio, previsto al Teatro Romano il 30 e il 31 gennaio 2022.

Come è avvenuto nelle ultime edizioni delle manifestazioni di artigianato di tradizione non è previsto l’invio a domicilio della modulistica per le adesioni. Queste ultime dovranno pervenire entro venerdì 19 novembre 2021 alla Struttura attrattività del territorio, internazionalizzazione e artigianato di tradizione.

La modulistica di adesione e il regolamento per lo svolgimento della manifestazione sono reperibili sul sito regionale www.regione.vda.it - sezione Artigianato, oppure presso l’ufficio segreteria della struttura attrattività del territorio, internazionalizzazione e artigianato di tradizione.

Per informazioni è possibile chiamare i seguenti numeri di telefono: 0165/274597 - 0165/274742 o scrivere all’indirizzo email: u-artigianato@regione.vda.it