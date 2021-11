Sbloccate prenotazioni terza dose anti Covid sul portale di Poste Italiane (copia 1)

Questa mattina diversi valdostani over 60 avevano lamentato grosse difficoltà a prenotare la terza dose di vaccino anti Covid tramite il portale di Poste Italiane. Dopo alcune ore di black-out (peraltro non per tutti, visto che alcuni utenti sono riusciti comunque a prenotare), il servizio è ripartito senza più blocchi nè interruzioni durante la fase di prenotazione telematica.

Come spiegato in precedente articolo, con il nuovo sistema i cittadini devono prenotare la data per la vaccinazione – in autonomia e secondo le proprie disponibilità ed esigenze – direttamente sul Portale Poste Italiane tramite il link diretto al Portale Poste, dal sito Usl, via Call center, presso gli sportelli ATM automatici di Poste Italiane (i “Postamat”) oppure tramite i portalettere.