Deroghe in Valle contro aumenti prezzi materiali edili

Dai ponteggi sino ai materiali da costruzione, sono note agli impresari valdostani le difficoltà di reperimento e il conseguente aumento dei prezzi, arrivando addirittura a compromettere la partecipazione di alcune imprese locali alle gare di appalto indette dalla Regione.

Per contrastare tali criticità, la Giunta regionale ha deliberato che per i progetti di lavori pubblici in corso di elaborazione, in particolare per alcune voci di opere, i progettisti dovranno espletare un'attenta attività di rilevazione dei prezzi di mercato dei materiali e di redazione di analisi prezzi per renderle maggiormente coerenti con l'attuale situazione di mercato, anche discostandosi da quelle presenti nell'elenco prezzi della Regione.

La deroga rimarrà valida fino alla prossima approvazione del prezziario regionale per i lavori pubblici, la cui ultima revisione era avvenuta dopo parecchi anni nel giugno scorso.