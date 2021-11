RCA in provincia di Aosta, valori e tendenze

Assicurare un veicolo in provincia di Aosta è molto più conveniente rispetto ad altre località italiane.

Il valore di una polizza si aggira intorno ai 233,09 Euro, ben 33,10% in meno rispetto alla media nazionale pari a 348,40 Euro.

Quali sono le ragioni di un divario così evidente?

Per buona parte sono da ricondurre alle abitudini di guida degli automobilisti valdostani.

Questi, infatti, manifestano una guida corretta e prudente, considerato il basso numero di sinistri verificatisi nella provincia negli ultimi 5 anni.

Oltre l’84% di guidatori mantengono un atteggiamento estremamente virtuoso al volante, al punto da non far registrare alcun incidente in questo periodo, più dell’1,80% in confronto alla media nazionale, un po’ più distratta alla guida.

I conducenti della provincia di Aosta, poi, tendono a percorrere anche meno chilometri rispetto agli abitanti di altre province, esponendo il proprio veicolo a un minor rischio di incidenti stradali.

Al di là di questi aspetti, certamente rilevanti, assicurare il proprio mezzo scegliendo la giusta compagnia assicurativa è il primo vero passo verso un importante risparmio.

Certo, la decisione non è facile e mettere a confronto le diverse offerte richiede tempo, oltre a diverse conoscenze necessarie per comprendere le proposte avanzate dai diversi player.

Operare attraverso una compagnia online, invece, offre il vantaggio di approfondire con tutta calma le condizioni del contratto e costruire il preventivo sulla base delle proprie esigenze reali.

Genertel è la direct company che garantisce trasparenza, affidabilità e convenienza ai propri clienti che intendono attivare un’assicurazione auto.

Elaborare un preventivo sul suo sito è molto semplice, basta inserire pochi dati relativi al veicolo da assicurare e selezionare le preferenze elencate nella sezione relativa alle garanzie accessorie.

Estendere la protezione del proprio mezzo al verificarsi di specifici eventi, di fatto, consente di riportare un importante risparmio al verificarsi degli eventi accidentali.

Dall’Assistente stradale alla Tutela legale, dal Furto e Incendio fino alla Collisione veicoli non assicurati, Genertel mette sul vassoio un’ampia scelta di opzioni e servizi per garantire ai clienti e ai propri mezzi la massima protezione possibile.

Includendo, inoltre, nel preventivo anche la Quality Driver Box, la scatola nera Genertel, è possibile ottenere un ulteriore risparmio sul premio finale, soprattutto se si è particolarmente virtuosi nella guida della propria auto.

La scatola nera, infatti, consente di ricostruire minuziosamente le dinamiche di un incidente e, grazie al Sistema GPS incluso, di tracciare la posizione del proprio mezzo in qualunque momento, anche in caso di furto o smarrimento.

Tutto ciò che serve è avere a portata di mano i dati del proprio mezzo, un dispositivo elettronico è una buona connessione, per ottenere in tempo reale il miglior preventivo costruito su misura per proprie esigenze e abitudini di guida.