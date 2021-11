"Come ogni anno i collaboratori di APS preposti alla manutenzione e alla cura del cimitero si sono prodigati affinché la cittadinanza potesse celebrare un momento solenne come il culto dei defunti". E' soddisfatto il neo presidente dell'Aps, Matteo Fratini, per il lavoro fatto dal personale che ha dimostrato una grande sensibilità nell'ordinare e pulire il cimitero comunale.