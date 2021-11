Esplode bomboletta di gas in auto, due 22enni aostane ustionate gravemente

Disattenzione o gioco pericoloso che poteva finire in tragedia? Lo sta accertando la polizia, fatto sta che la notte scorsa, in pieno Halloween verso le 2,30 due 22enni aostane sono rimaste gravemente ustionate al volto per lo scoppio di una bomboletta di gas avvenuto mentre si trovavano in auto. La ricostruzione dell'incidente è ancora in corso; nell'esplosione è rimasto ferito lievemente anche un 23enne (che probabilmente era seduto sui sedili posteriori della vettura).

In base alle prime risultanze, uno dei tre avrebbe acceso una sigaretta quando l'abitacolo era già saturo del gas fuoriuscito dalla bombola: immediata l'esplosione, che ha persino infranto i finestrini. Dopo un primo ricovero al Pronto soccorso dell'ospedale 'Parini' di Aosta, le due giovani sono state trasferite in un reparto specializzato al Cto di Torino. Il ragazzo è stato dimesso dal Pronto soccorso dopo le prime cure.