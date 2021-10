Oggi venerdì 15 ottobre sainte Thérèse d’Avila

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Venerdì 15 ottobre

Vescovado - mattino

udienze

Quart, Monastero Mater Misericordiæ - ore 18.00

S. Messa per la Solennità di S. Teresa d'Avila

Sabato 16 ottobre

Chiesa parrocchiale di Morgex - ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie di Morgex e Pré-Saint-Didier

Chiesa parrocchiale di Verrès - ore 18.00

S. Cresime

Domenica 17 ottobre

Cattedrale - ore 15.00

S. Messa per l'inizio dell'Assemblea diocesana

Lunedì 18 e martedì 19 ottobre

Roma

Riunione della Consulta nazionale beni culturali ecclesiastici

Mercoledì 20 ottobre

Roma

Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Giovedì 21 ottobre

Vescovado - mattino

udienze

Venerdì 22 ottobre

Vescovado - mattino

udienze

Sabato 23 ottobre

Priorato di Saint-Pierre - ore 9.00-13.00

Convocazione zonale dell'Assemblea diocesana (Zona 1)

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie della Cattedrale e di Santo Stefano

Chiesa parrocchiale di Arvier - ore 20.45

Veglia missionaria

Domenica 24 ottobre

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie della Cattedrale e di Santo Stefano

Martedì 26 ottobre

Vescovado - mattino

Udienze

Mercoledì 27 ottobre

Santhià - ore 10.00

Direttivo Commissione presbiterale regionale

Venerdì 29 ottobre

Vescovado - mattino

Udienze

Aosta, Castello Gen. Cantore - ore 10.30

Partecipazione alla cerimonia di avvicendamento

del Comandante del Centro Addestramento Alpino

Sabato 30 ottobre

Donnas, Oratorio San Giovanni Paolo II - ore 9.00-13.00

Convocazione zonale dell'Assemblea diocesana (Zona 5)

Cattedrale - ore 15.30

S. Cresime per le Parrocchie di Avise, Arvier, Introd, Rhêmes-St-Georges, Valgrisenche, Valsavarenche e Villeneuve

Chiesa parrocchiale di Saint-Denis - ore 18.00

S. Messa per l'ingresso del nuovo parroco, don Andrea Marcoz

Domenica 31 ottobre

Chiesa parrocchiale di Diémoz - ore 11.00

S. Messa per l'ingresso del nuovo parroco, don Andrea Marcoz

Le Messager Valdotain ricorda sainte Thérèse d’Avila

La Chiesa Santa Teresa di Gesù (d'Avila) Vergine e Dottore della Chiesa

Nata nel 1515, fu donna di eccezionali talenti di mente e di cuore. Fuggendo da casa, entrò a vent'anni nel Carmelo di Avila, in Spagna. Faticò prima di arrivare a quella che lei chiama la sua «conversione», a 39 anni. Ma l'incontro con alcuni direttori spirituali la lanciò a grandi passi verso la perfezione. Nel Carmelo concepì e attuò la riforma che prese il suo nome. Unì alla più alta contemplazione un'intensa attività come riformatrice dell'Ordine carmelitano. Dopo il monastero di San Giuseppe in Avila, con l'autorizzazione del generale dell'Ordine si dedicò ad altre fondazioni e poté estendere la riforma anche al ramo maschile. Fedele alla Chiesa, nello spirito del Concilio di Trento, contribuì al rinnovamento dell'intera comunità ecclesiale. Morì a Alba de Tormes (Salamanca) nel 1582. Beatificata nel 1614, venne canonizzata nel 1622. San Paolo VI, nel 1970, la proclamò Dottore della Chiesa.

Il sole sorge alle ore 7, 35 e tramonta alle ore 18,46