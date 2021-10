Webinar su etichettatura dei prodotti agroalimentari in Ue e Svizzera

La Chambre Valdôtaine, in collaborazione con il Laboratorio Chimico Camera di Commercio di Torino, organizza per il 18 ottobre 2021 dalle ore 14.30 un webinar dal titolo “TYPICALP - etichettatura dei prodotti agroalimentari in UE e Svizzera: focus filiera lattiero casearia”.



Nel corso del pomeriggio, dopo la descrizione delle attività previste dal progetto TYPICALP, verranno forniti alle imprese del territorio informazioni e chiarimenti normativi in merito all’etichettatura dei prodotti lattiero caseari, evidenziando le peculiarità della normativa comunitaria e le differenze con le disposizioni elvetiche.



L'iniziativa si inserisce nelle attività del progetto "Typicity, Innovation, Competitiveness in Alpine dairy products - TYPICALP INTERREG V-A ITALIA SVIZZERA - ASSE 1 "COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE". Operazione co-finanziata dall'Unione Europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dallo Stato Italiano, dalla Confederazione Elvetica e dai Cantoni nell'ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera.



Il modulo per l’iscrizione all’evento è disponibile al link http://lab-to.camcom.it/moduli/40/webinar-etichettatura-dei-prodotti-agroalimentari/.



Per ulteriori informazioni: Sportello Promozione Innovazione e Internazionalizzazione Spin2 – Servizio associato fra la Camera valdostana delle imprese e delle professioni e Unioncamere Piemonte.

Tel. 0165 573094 - sportellovda@pie.camcom.it - www.madeinvda.it