Lavoratori 'no green pass' protestano sotto le finestre del Palazzo regionale

Sono arrivati a piccoli gruppi: dipendenti regionali, insegnanti, lavoratori della Sanità e dei trasporti. Con cartelli e con la propria voce protestano, sotto le finestre di Palazzo regionale, contro l'obbligo di esibire il green pass per accedere al posto di lavoro, disposizione introdotta oggi venerdì 15 ottobre in Valle d'Aosta come nel resto d'Italia.

Aderiscono allo scipero di cinque giorni promosso dalla Federazioni italiana dei sindacati intercategoriali dal 15 al 20 ottobre.

"Manifestiamo a oltranza per rivendicare un diritto sacrosanto, quello del lavoro, garantito dalla Costituzione e dalla Legge", sostengono i lavoratori che contestano apertamente le sanzioni decise contro i presunti 'trasgressori': il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza Green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore ovvero sospensione senza retribuzione e altre iniziative punitive a seconda del settore.

"E' una follia contraria alla legge e al buon senso - sostengono i lavoratori, forti della certezza di essere sorretti dai principi costituzionali - c'è ancora tempo per tornare su passi intrapresi ma va fatto subito, prima che le conseguenze di questa assurda iniziativa diventino irreparabili".

E mentre al momento non sono stati registrati problemi all'atrio del Palazzo regionale, dov'è attiva la postazione di controllo della Certificazione verde, sono invece sei i dipendenti della Cogne Acciai Speciali-Cas rimandati a casa dopo essersi presentati all'ingresso dello stabilimento privi di green pass.

Per il settore trasporti, ad ora è saltata solamente la tratta della linea di autobus Svap Villeneuve – Saint-Pierre – Saint-Nicolas, che trasportava alcuni studenti.

Seguono aggiornamenti.