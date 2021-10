Courmayeur: Al via lavori urgenti lungo la strada della Val Veny

A partire da lunedì 18 ottobre e fino alla revoca dell'ordinanza del sindaco di Courmayeur, Roberto Rota, sarà chiusa la strada comunale della val Vény. La disposizione si è resa necessaria per consentire gli interventi di manutenzione ordinaria in vista dell'approssimarsi della stagione invernale: è prevista la rimozione dei guard-rail, dei new jersey e delle reti paramassi per evitare danni da neve e valanghe.



In particolare, dal ponte delle Capre fino al bivio del Plan Ponquet saranno vietati il transito sia veicolare, sia pedonale; dal Plan Ponquet fino al termine della strada (località Plan Lognan), fino a quando lo consentono le condizioni meteo, è consentito il transito veicolare e pedonale a totale rischio dell'utente e senza la custodia della strada da parte del Comune. In particolare, il transito pedonale è da intendersi come attività escursionistica.



Fino a quando le condizioni meteo lo consentiranno, è consentita agli aventi diritto la circolazione lungo la pista della Brenva (nota anche come pista della sabbiera). Il transito veicolare avviene a totale rischio dell'utente.