Il cadavere di un uomo rinvenuto sulla riva di un torrente in Val Ferret

Segnalato da una coppia di escursionisti nel primo pomeriggio di oggi, i militari della Guardia di finanza di Entreves, a Courmayeur, hanno recuperato il corpo di un uomo sulla riva di un torrente della val Ferret.

Priva di vestiti, la salma è in avanzato stato di decomposizione e i primi esami medico legali fanno presumere che sia rimasto in acqua almeno una settimana.

Non sono stati trovati segni particolari, come gioielli o tatuaggi, utili all'identificazione del cadavere e non risultano inoltre denunce di persone scomparse nella zona. Nei prossimi giorni la procura, tramite il pm Manlio d'Ambrosi, conferirà l'incarico per l'autopsia. La salma è stata portata alla camera mortuaria del cimitero di Aosta.