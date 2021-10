Valtournenche: Il fratello impresario vince l'appalto neve e l'assessore si dimette

Valzer di poltrone assessorili all'ombra della Gran Becca. Oggi mercoledì 6 ottobre l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Valtournenche, Alessio Cappelletti, ha rassegnato le dimissioni 'per incompatibilità' dopo che l'appalto municipale dello sgombero neve è stato aggiudicato alla società del fratello, Valerio Cappelletti, titolare della Edilcervino.

Al suo posto in giunta è subentrato il consigliere Luca Vallet, in qualità di assessore all'Agricoltura e alla Viabilità. La delega ai Lavori pubblici è stata invece attribuita al consigliere Stefano Gorret, già assessore agli Impianti a fune e all'adeguamento alla disciplina sulla pratica dell'eliski; le deleghe al Territorio e all'Urbanistica rimangono in capo al sindaco Jean-Antoine Maquignaz mentre Rino Pascarella è rimasto assessore al Patrimonio.

L'impresario Valerio Cappelletti è affittuario dal sindaco Maquignaz dell'impianto di betonaggio ubicato nella zona di Vofrede, terreno di proprietà del sindaco dove alcuni anni fa cadde la frana che distrusse la struttura della pesca sportiva di Marco Corradin, poi riaperta con nuova autorizzazione dall'ex presidente della Cervino spa, Federico Maquignaz.

I fratelli Cappelletti stanno anche costruendo un lussuoso (come da progetto) albergo in località Perrère.