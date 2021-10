Rendez-vous citoyens: i concorsi educativi per l'anno scolastico 2021-2022

"La Commune à l'École" e "Un Conseil pour l'École", le due iniziative complementari inserite nei "Rendez-vous citoyens" previsti dalla legge regionale 6/2006 per sostenere la partecipazione civica sul territorio, vengono riproposte per l'anno scolastico 2021-2022.

Con l'obiettivo di avvicinare gli studenti alle Istituzioni comunali e regionali, i concorsi educativi sono frutto della collaborazione tra la Presidenza della Regione, il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, l'Assessorato regionale all’istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate e il Celva, finalizzata a promuovere la conoscenza e l’apprendimento delle competenze civiche in tutti i gradi scolastici, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria.

Possono partecipare tutte le classi delle Istituzioni scolastiche regionali, incluse le paritarie. Mercoledì 29 settembre scorso, si è tenuto un incontro di presentazione ai docenti.

"La democrazia locale è un caposaldo dell’ordinamento valdostano - osserva l'assessore regionale all'Istruzione, Luciano Caveri - insegnare anche ai più piccoli i rudimenti della democrazia è molto importante. Grazie alla scuola e alle famiglie potranno diventare cittadini consapevoli".

"Crediamo sia necessario operare per non far allontanare ancor più i cittadini dalle Istituzioni e dalla vita politica - evidenzia il consigliere regionale segretario Corrado Jordan - iniziative come queste permettono sia di ricostruire uno schema valoriale in cui le Istituzioni pubbliche sono considerate come patrimonio della collettività, sia di interagire promuovendo un dialogo continuo tra diritti e doveri".

"Riproponiamo convintamente 'La Commune à l'école' - dichiara il responsabile politico del Celva, Ronny Borbey - un progetto che si è consolidato e cresciuto nel tempo, rappresentando uno strumento per avvicinare i ragazzi alle Istituzioni e le Istituzioni ai ragazzi. La presentazione della scorsa settimana ha visto la partecipazione di 34 contatti online e di 3 docenti in sede".

"La Commune à l'École" www.lacommunealecole.it

Il concorso si rivolge alle classi della scuola dell'infanzia, sul tema "Aiuto! Aiuto! C'è qualcosa che non va? Chi mi può aiutare? Impariamo a conoscere e a collaborare con le associazioni che operano nel comune per garantire la nostra sicurezza", mentre le classi della scuola primaria sono invitate a lavorare su "Se avessimo la bacchetta magica... il nostro comune lo vorremmo così. Esploriamo e raccontiamo il nostro comune per capire come trasformarlo in un paese a misura di bambino, che garantisca un futuro a tutti i suoi abitanti".

Per entrambe le categorie, il primo premio consiste in un buono per un’escursione didattica guidata sul territorio di una giornata; il secondo premio prevede un buono per un’escursione didattica di mezza giornata, mentre il terzo premio offre un buono per un laboratorio didattico in classe di approfondimento paesaggistico e naturalistico.

"Un Conseil pour l'École" www.consiglio.vda.it/un-conseil-pour-l-ecole

L'iniziativa vuole diffondere tra gli studenti valdostani la conoscenza del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, proponendo spazi di riflessione e di confronto in un percorso rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado. "Il dibattito si fa in classe: in democrazia, prima di decidere ci si confronta": la classe è chiamata a elaborare, attraverso un dibattito, un tema a scelta di interesse regionale, documentando le fasi del lavoro. Per entrambi i gradi di istruzione, il primo premio consiste in una visita di studio, di una o più giornate, sul territorio nazionale o estero; il secondo premio offre un buono di 1.000 euro e il terzo premio un buono di 800 euro, entrambi per l'acquisto di materiale didattico.

Le modalità di partecipazione

Le classi che intendono partecipare ai concorsi devono confermare la loro adesione via Pec entro venerdì 28 gennaio 2022. Il termine per la consegna dei lavori è invece fissato al 13 aprile 2022. È possibile prenotare una visita guidata alle istituzioni: le classi delle categorie Scuola dell'infanzia e Scuola primaria potranno visitare il proprio Comune, contattando le singole amministrazioni, mentre le classi delle categorie Scuola secondaria di 1° grado e Scuola secondaria di 2° grado potranno visitare il Consiglio regionale, aderendo all'iniziativa "Portes ouvertes".

Il kit didattico, il regolamento e il modulo di candidatura

Il punto di riferimento per accedere alle diverse sezioni e dove reperire tutta la documentazione è il sito www.rendezvouscitoyens.vda.it . Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all' Ufficio attività culturali e cerimoniale del Consiglio regionale chiamando il numero di telefono 0165/526132-33 oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica attivitaculturali@consiglio.vda.it .