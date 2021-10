In biblioteca ad Aosta arrivano le 'Donne in cammino'

Nell'ambito della rassegna annuale di Bibliorencontres 'Oltre la selva oscura', ispirata alla figura di Dante Alighieri, l'assessorato regionale ai Beni culturali organizza una conferenza dal titolo "Donne in cammino". L'evento si terrà giovedì 7 ottobre, alle 21, nella sala conferenze della Biblioteca regionale, in via Torre del Lebbroso.



Protagoniste della serat tre donne molto diverse tra loro, ma accomunate dalle scelte di vita fuori dall'ordinario e dal desiderio di misurarsi con se stesse e le proprie capacità.

Si tratta di Anna Alliod, cooperante, ha lavorato per anni nella comunità di Cochabamba (Bolivia) dove ha organizzato il lavoro delle donne; Ezel Alcu, scrittrice, rifugiata politica curda accolta in Valle d'Aosta nel 2009; Marzia Verona, scrittrice e allevatrice, alterna il lavoro in montagna alle attività universitarie di ricerca sulla pastorizia. Modera Marcela Olmedo, etno-archeologa argentina trasferitasi nella nostra regione.

I posti sono limitati, è richiesta la prenotazione on line al link https://biblio.regione.vda.it .