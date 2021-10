Vallée Santé '200 milioni di euro e 15 anni di lavoro per nuovo ospedale

La cosa più grave, in questa fase di lento declino della pandemia è che, mentre nulla si muove rispetto all’innegabile esigenza di riorganizzare il territorio, la Giunta Regionale, con delibera nr. 1180 del 20 settembre, ha approvato il mandato alla Società SIV per procedere con la riprogettazione dell’ampliamento dell’ex-Parini impegnando 123.700.00,00 euro.

Qualche anno fa in una delle tante delibere adottate dalla Giunta Regionale si parlava di circa 147 milioni di euro per rifare TUTTO: ampliamento e ristrutturazione del Parini. Adesso si parla di 123 milioni.

Per fare cosa? Per la sola Fase 3 cioè l’ampliamento? E quanto ci costeranno la ristrutturazione del Parini e l’Area Materno-Infantile?.

Facile ipotizzare che, alla fine, i costi non saranno lontani dai 200 milioni di euro e si dilateranno all’infinito i tempi di realizzazione della nuova struttura.

Dubbi che si vanno ad aggiungere ai già tanti provvedimenti fatti, rifatti, modificati, integrati nel corso degli ultimi anni: 6 delibere di autorizzazione di spesa, riduzione dei costi e aggiornamento dei medesimi; 4 delibere di indirizzo, revisione dei progetti, revisione della revisione, ecc.; 5 delibere di approvazione dei progetti e successive rimodulazioni; 3 delibere che parlano delle Fasi di realizzazione del Presidio Unico; 2 delibere che si occupano di Studi di Fattibilità.

E ora una nuova delibera lunga ed articolata che comprende, oltre all’incarico alla SIV (Société Infrastructures Valdôtaines) di adeguare il Nuovo pezzo di Ospedale sopra l’area del Guerriero Celtico (mettendo insieme anche il tema della Nuova Università) ai sensi dei Piani Operativi Triennali 2021/2023 e 2024/2026.

Scelte davvero incomprensibili che pagheremo come cittadini valdostani a scapito della possibile, reale, possibilità di realizzare un Ospedale completamente nuovo entro il 2030 (come abbiamo più volte dimostrato) con 140 milioni di euro (arredi compresi e mille posti auto completamente gratuiti), rispettando e valorizzando anche l’area archeologica che, altrimenti, secondo il progetto in corso, sarà parzialmente occultata e sovrastata dall’ampliamento.