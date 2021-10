Anche i valdostani della Libertas al Walk for Parkinson’s

I volontari del Centro Regionale Sportivo Libertas Valle d’Aosta hanno accompagnato il gruppo dei Parkinsoniani in una giornata all’aria aperta, alla scoperta del Forte di Fenestrelle, il più grande d’Europa, insieme ai Dance Well Teachers (danza terapeutica) e alle guide escursionistiche del forte della Fondazione San Carlo. L’iniziativa, già ospitata in passato anche dalla Valle d’Aosta, è stata organizzata dall’Associazione Italiana Giovani Parkinsoniani.

Elisa Giordano, presidente del Centro Regionale Sportivo Libertas Valle d’Aosta Aps: «La malattia di Parkinson ha importanti ripercussioni su diversi aspetti della vita quotidiana e questi momenti di aggregazione sono fondamentali per chi ne soffre, le proprie famiglie e gli operatori del settore. Sono occasioni per condividere le esperienze personali e le strategie attuate nel contrasto della malattia. Dal 2017 Libertas Valle d’Aosta ha instaurato un profondo rapporto di collaborazione e amicizia con l’Associazione Italiana Giovani Parkinsoniani. Grazie alla sinergia tra i due Enti si è riusciti a formare in modo più specifico alcuni istruttori di Nordic walking, un primo passo per poi ampliarlo anche ad altri sport».