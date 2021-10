Maxi operazione antidroga della polizia, scoperto e smantellato traffico di cocaina

Diversi arresti sono stati eseguito in Valle questa mattina dalla Squadra Narcotici della Squadra mobile della Questura di Aosta nell'ambito di una maxi operazione che ha permesso di smantellare un fiorente traffico di cocaina operato da un gruppo di spacciatori italiani e albanesi soprattutto nel capoluogo e nella plaine.

Cinque persone sono finite in carcere, una è attivamente ricercata; le misure cautelari domiciliari per l'operazione denominata 'Illycum' sono state disposte per quattro italiani e due albanesi.

Mesi di accurate indagini da parte della polizia per accertare la rete di smercio di un gruppo bene organizzato e radicato sul territorio.

Tutti sono accusati di spaccio di sostanze stupefacenti ed altri reati; sequestrata droga e strumenti atti allo smercio. Una conferenza stampa è stata organizzata per le ore 12 di oggi in Questura.