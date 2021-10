Si allarga la famiglia dell'Associazione Italiana Sommelier Valle d’Aosta

“In ritardo rispetto ai tempi canonici, ma volevamo che questo momento fosse condiviso e in presenza come nella tradizione AIS – spiega il Presidente Moreno Rossin – questa è la ragione dell’attesa per i nuovi 19 Sommelier. Dopo un festeggiamento anticipato, che ha visto la partecipazione di una componente del gruppo a inizio mese presso l’Azienda Berlucchi in Franciacorta, abbiamo deciso di organizzare una cerimonia ufficiale in una delle aziende del territorio”.

I neo Sommelier AIS, diplomatisi a gennaio 2020: Abram Jasmine, Angioi Alice, Benso Alessia, Cheillon Carole, Chieno Giosuè, Chunyaeva Tatiana, De Luca M. Cristina, Dessena Stefania, Ferrari Veronica Ramona, Ferraris Giada, Ghitti Diana, Gontier Fabien, Guichardaz Jean Pierre, Lorent Luca, Maquignaz Margherita, Martorina Alessandra, Scattolin Gabriele, Sucquet Sebastiano, Viganò Paolo Maria hanno potuto festeggiare presso l’Azienda Les Crêtes di Aymavilles.

All’evento ha partecipato anche Davide Sapinet, Assessore all’Agricoltura e alle Risorse Naturali. “Colgo l’occasione per rinnovare i ringraziamenti a nome dell’AIS Valle d’Aosta alla famiglia Charrère per averci accolti nella loro Azienda, in cantina e nelle vigne, permettendo a tutti noi di festeggiare il momento in una cornice suggestiva e significativa per noi sommelier” commenta il responsabile della didattica, Nicola Abbrescia.

L’AIS Valle d’Aosta ricorda inoltre che lunedì 4 ottobre 2021 inizierà un nuovo corso di I livello, che si svolgerà presso l’Hotel Omama. Per maggiori informazioni e per iscriversi è possibile scrivere una e-mail a info@aisvalledaosta.com oppure telefonando al responsabile dei corsi al 329- 0519389.