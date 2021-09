Estate d'oro alla Cervino Spa, aumento incassi oltre 21%

Un aumento degli incassi estivi del 21% rispetto al 2020 e condizioni di innevamento ottimali fanno chiudere positivamente la stagione estiva per gli impianti della Cervino spa, giunta la termine lo scorso 19 settembre. "Nei mesi di giugno e agosto abbiamo lavorato molto bene- afferma Herbert Tovagliari, presidente e amministratore delegato della Cervino spa- mentre a luglio le presenze sono state inferiori rispetto alla scorsa estate a causa delle condizioni meteo avverse. Ma il bilancio- aggiunge- è comunque molto positivo e ci fa ben sperare per il futuro".

La pausa tra l'estate e l'inverno sarà comunque breve. Neve permettendo, a Breuil-Cervinia gli impianti riapriranno il 16 ottobre e chiuderanno l'1 maggio 2022; a Valtournenche saranno in funzione dal 20 novembre al 18 aprile 2021, mentre a Torgnon e Chamois durante i weekend del 27-28 novembre, 4-8 dicembre, 11-12 dicembre e continuativamente dal 18 dicembre al 3 aprile 2022. "L'apertura della stagione invernale a Breuil-Cervinia è ad oggi fissata per il 16 ottobre, anche se dovremo verificare le condizioni di innevamento; non escludo però che possano anche esserci interessanti novità in merito", aggiunge Tovagliari.