Ancora aperte le iscrizioni per i corsi di Primo soccorso

Sono aperte le iscrizione ai corsi per addetti al primo soccorso base e aggiornamento

Il corso è rivolto agli addetti al primo soccorso individuati dal datore di lavoro. Gli addetti al primo soccorso che non hanno mai svolto la formazione devono frequentare il corso base. Il corso di aggiornamento triennale è rivolto agli addetti che sono già in possesso dell’attestato del corso base.

Corso base (12 ore)

18 – 25 novembre e 2 dicembre 2021 dalle 14.30 alle 18.30 presso aula corsi CNA

Corso di aggiornamento triennale (4 ore)

30 settembre dalle 14.30 alle 18.30 presso aula corsi CNA

L’attestato di frequenza sarà rilasciato al superamento della verifica di apprendimento con la frequenza di almeno il 90% delle ore previste e al saldo della quota di partecipazione.

Sanzioni: In caso di mancata formazione per il Datore di Lavoro e il Dirigente è previsto l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro (Art. 55, co.5, lett. c).

Per informazioni sui costi, e disponibilità dei posti e per iscrizioni compila il modulo cliccando qui oppure contatta la segreteria corsi CNA allo 016531587