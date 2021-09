Domenica tempo instabile e rovesci, ma lunedì torna il sole

Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta segnala: Una saccatura in spostamento dalla penisola iberica verso levante determina anche domenica tempo instabile in Valle d'Aosta; in seguito correnti atlantiche favoriranno condizioni abbastanza soleggiate per buona parte della settimana

DOMENICA 26 SETTEMBRE Molto nuvoloso, con precipitazioni a tratti intense nelle ore centrali, nevose oltre 3000 m, schiarite in serata. Temperature: in calo tranne le minime nelle valli. Pressione: in lieve calo. Venti: 3000 m moderati sud-occidentali, in rotazione da NW; brezze nelle valli. LUNEDI 27 SETTEMBRE