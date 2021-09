Ruba alcolici al supermercato, arrestato e condannato

Nella mattinata di sabato 18 settembre, i carabinieri della caserma di Verres, con il supporto di quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Saint Vincent-Chatillon, sono intervenuti in un supermercato di Verres dove, su segnalazione di un dipendente, hanno sorpreso un 68enne, E.M., residente a Torino e pregiudicato, mentre si stava allontanandosi dopo aver sottratto e occultato sulla propria persona diverse bottiglie di superalcoolici, per un valore di circa 160 euro. Dopo i dovuti accertamenti, l’uomo è stato arrestato per furto aggravato.

Risulta peraltro essere già stato condannato per fatti analoghi ed è stato giudicato con rito direttissimo oggi dal Tribunale di Aosta: l'imputato ha scelto di patteggiare la condanna alla pena di tre mesi e 300 euro di multa.