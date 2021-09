La conferenza di Alessandro Barbero spostata allo Splendor

Esaurite in pochi minuti le prenotazioni per i pochi posti disponibili causa norme anti Covid e allora la conferenza di Alessandro Barbero 'Il tempo di Dante, in Valle d’Aosta', organizzata dalla Biblioteca regionale per martedì 14 settembre, alle ore 21, si terrà presso il Teatro Splendor di Aosta anziché a Palazzo regionale.

Lo spostamento di sede consentirà un aumento dei posti disponibili. Il modulo di prenotazione per la partecipazione alla serata, per coloro che non abbiano già ricevuto conferma del posto, è attivato sul portale del Sistema bibliotecario https://biblio.regione.vda.it/ fino ad esaurimento posti.

E' necessario compilare un modulo di adesione per ciascun partecipante e che non saranno accettate prenotazioni multiple. L’accesso alle sale sarà consentito solo a coloro che abbiano ricevuto conferma della prenotazione via email.

L’evento sarà trasmesso in streaming sul portale del Sistema bibliotecario https://biblio.regione.vda.it/<wbr></wbr>.

La registrazione della serata sarà successivamente disponibile sul canale Youtube “BiblioRencontres”.

L’accesso alla conferenza è regolamentato e disciplinato dalla normativa vigente finalizzata a garantire la salute e la sicurezza dei partecipanti all'incontro; è richiesta la Certificazione verde Covid-19 ovvero il Green Pass.