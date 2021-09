Cosa si intende per traduzione professionale?

La traduzione e l’interpretazione sono due cose ben distinte anche se entrambe hanno a che fare con la trasposizione di contenuti da una lingua di partenza ad una lingua di arrivo. Mentre nella traduzione la trasposizione è di tipo scritto, nell’interpretazione il messaggio è veicolato oralmente.

Il compito del traduttore consiste nel tramutare dei contenuti dalla lingua di origine alla lingua di destinazione in maniera fedele e tale da mantenere il più possibile inalterato sia il significato che lo stile del testo. Cosa non affatto semplice, considerato quanto possono essere diverse e distanti tra loro (per forma, grammatica e sintassi) due lingue.

Il traduttore, a seconda del settore nel quale opera, può attuare delle scelte di cambiamento, in funzione della natura del testo stesso e degli scopi che la traduzione si prefigge. Un esempio di traduzione che deve rimanere il più fedele possibile al testo originale è quella di un testo tecnico o scientifico, dove qualsiasi piccola variazione o interpretazione può portare a gravi fraintendimenti. A contrario, nella traduzione letteraria al traduttore viene richiesta un certo grado di creatività, perché può, in parte, scostarsi dall’esatto significato per mantenere invece saldi lo stile e la metrica del testo originale.

Le principali difficoltà che si trovano ad affrontare i traduttori sono i giochi di parole, le battute e i proverbi, perché, essendo questi molto legati alla cultura di riferimento, la loro trasposizione in un’altra lingua spesso non produce gli stessi risultati e i traduttori sono costretti a fare ricorso a note esplicative.

Il compito del traduttore

Abbiamo già accennato alle difficoltà legate al compito del traduttore. Nel suo operato, egli deve fare una sorta di atto di fede nei confronti del testo da tradurre. Convertire un testo in un’altra lingua rappresenta una vera e propria sfida perché richiede di mettere a confronto, non solo due lingue, ma anche due culture diverse.

Il traduttore assume un ruolo fondamentale nella comunicazione tra persone, enti o imprese di Paesi diversi e si fa mediatore culturale. Per poter riuscire in questo intento, è necessario possedere una buona conoscenza generale della cultura di destinazione e conoscere bene, aldilà della lingua, anche la società, la storia, la gastronomia, i costumi, le regole della comunicazione, le frasi idiomatiche e i proverbi tipici del posto. L’abilità del traduttore risiede, dunque, in una conoscenza ottimale delle due culture messe a confronto, al fine di adattare il testo di partenza alla cultura di arrivo.

Si tratta di un lavoro carico di responsabilità che porta il traduttore anche a scendere a compromessi nel passaggio da una lingua all’altra, rinunciando a volte a qualcosa nella lingua d’arrivo per far gustare al lettore un po’ del sapore dell’opera originale.

La traduzione automatica

Di frequente, le persone decidono di ricorrere alla traduzione automatica, specie se si tratta di tradurre grandi volumi in poco tempo a disposizione o se, al contrario, si necessita di una comunicazione veloce. Sono circostanze, in cui ricorrere al traduttore automatico può risultare conveniente, in termini di tempo e denaro.

Bisogna, però, essere al corrente che nessun programma di traduzione automatica, al momento, è in grado di garantire un risultato anche lontanamente comparabile con quello della traduzione eseguita da un traduttore umano professionale. Ecco perché, di solito, le agenzie di traduzione professionale non si avvalgono di nessuna forma di traduzione automatica. Una traduzione eseguita esclusivamente con strumenti di traduzione automatica non può essere considerata professionale e di qualità.

Naturalmente, nei casi in cui si renda necessario velocizzare il processo di traduzione o quando la natura del testo lo consente, è possibile che anche i traduttori professionali usufruiscano di alcuni strumenti di traduzione automatica, per giungere ad una prima approssimazione del risultato finale. Allo stesso modo, i traduttori si trovano spesso ad utilizzare strumenti concettualmente diversi come i Cat Tools (cat=computer aided translation) attingendo a fonti pubbliche o a memorie di traduzione.

La sostanziale differenza sta, però, nel fatto che il traduttore verifica la correttezza formale di ogni singola espressione tradotta, intervenendo ulteriormente a migliorare la rispondenza all’originale e ad adattare lo stile più appropriato. Uno dei motivi che portano le agenzie di traduzione a non utilizzare servizi di traduzione automatica, oltre all’affidabilità ridotta nei risultati, sta nei rischi per la privacy, ovvero nella potenziale diffusione di informazioni riservate.