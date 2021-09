Migliora situazione ghiacciaio Planpicieux, ridotte limitazioni in Val Ferret

Dopo le criticità dei giorni precedenti, ieri Fondazione Montagna Sicura ha segnalato, nel suo bollettino quotidiano, che il livello di rischio di crollo del ghiacciaio di Planpincieux, in val Ferret, a Courmayeur, è diminuito e rientra in uno scenario che avrebbe un minore impatto sul fondovalle. L'attività di monitoraggio segnala variazioni anomale di velocità sulla fronte del ghiacciaio di una porzione di circa 110.000 metri cubi circa.



Per questo, il sindaco di Courmayeur, Roberto Rota, ha firmato oggi un'ordinanza che riduce le misure precauzionali di protezione civile. Dalle 16,30 di ieri e fino alla revoca dell'ordinanza, rimane valido il divieto di transito, pedonale e veicolare, lungo la strada poderale per le baite di Rochefort.

La strada comunale della vallata torna così percorribile anche a piedi o in bicicletta, così come decade il coprifuoco per l'unica abitazione presente nella "zona rossa" del possibile crollo.