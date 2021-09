Udienza al Tar il 14 dicembre per il ricorso di 33 sanitari valdostani contro l'obbligo vaccinale

Hanno prudentemente rinunciato alla sospensiva cautelare, i 33 tra medici e operatori sanitari valdostani non vaccinati che hanno presentato ricorso al Tar per l’annullamento di tutti i provvedimenti di obbligo vaccinale anti Covid emessi nei loro confronti dalla Usl della Valle d'Aosta. Pertanto il Tribunale amministrativo dovrà decidere nel merito del ricorso e ha fissato l'udienza per la discussione e la decisione alla data del prossimo 14 dicembre. Undici sanitari ricorrenti sono dipendenti della Usl, gli altri lavorano in strutture private.

Nei loro confronti l'Azienda sanitaria non ha emesso ad oggi alcuna sanzione e sta proseguendo, senza risultato, una moderata opera di 'persuasione' per convincerli a vaccinarsi. Sono 243 gli operatori sanitari valdostani non vaccinati ma 175 di loro hanno ottenuto l'esonero per patololgie incompatibili e 35 non hanno presentato ricorso.

Con delibera del 26 agosto scorso, la Usl ha nominato per l'udienza gli avvocati difensori Vittorio Barosio, Serena Dentico e Marco Briccarello, del foro di Torino.

Ad oggi tutti i ricorsi al Tar di medici e infermieri contro l'obbligo vaccinale sono stati respinti in sede di sospensiva cautelare con la motivazione che l'interesse pubblico previsto dalla legge prevale sulla libertà di scelta vaccinale.

Ma nessun Tribunale amministrativo aveva fissato una data per il giudizio di merito così lontana dal deposito del ricorso.