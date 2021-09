Precauzioni in Val Ferret per movimenti ghiacciaio Planpincieux

Il report di allertamento del 31 agosto su possibili distacchi dal ghiacciaio di Planpincieux, redatto da Fondazione Montagna Sicura, ha dato l'allarme e il Comune di Courmayeur ha adottato un'ordinanza che dispone misure precauzionali che riguardano il transito in Val Ferret.

In dettaglio: il divieto di transito, pedonale e veicolare, lungo la strada interpoderale per Rochefort; il divieto di accesso in alcune zone con esclusione del tratto interessato dalla strada comunale (che resta aperta al solo traffico veicolare a motore e non a quello pedonale e bici, deviato sulla strada alternativa della Montitta); il coprifuoco (obbligo di permanere negli immobili) per gli edifici in una zona della vallata.

Il monitoraggio è incentrato sulle variazioni anomale di velocità di porzioni su massa glaciale di circa 146.500 metri quadrati circa. "Sul restante territorio di Courmayeur - si legge in una nota dell'Amministrazione comunale - tutte le attività turistico ricettive e sportive procedono normalmente e gli amanti di Courmayeur e coloro che hanno prenotato in questi giorni le proprie vacanze ai piedi del Monte Bianco possono serenamente godere dei panorami e delle belle passeggiate in montagna, nonché delle attività e appuntamenti organizzati sul territorio".