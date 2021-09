Sei nuovi parroci in altrettante parrocchie valdostane

Le parrocchie di Courmayeur, Gignod, Excenex-Arpuilles e Signayes, Saint Martin de Corléans (Aosta), Saint-Vincent e Emarèse cambieranno i loro sacerdoti entro ottobre. Lo ha comunicato il vescovo di Aosta, Franco Lovignana, in una lettera.

A Courmayeur, l'attuale parroco don Mario Tringali lascerà la sua comunità ai piedi del Monte Bianco per assumere la guida delle parrocchie di Gignod, Excenex-Arpuilles e Signayes, al posto di don Nicola Corigliano. Don Tringali inizierà il suo nuovo ministero sabato 2 ottobre alle 15, nella celebrazione eucaristica domenicale della vigilia. Don Corigliano sarà invece trasferito nella parrocchia di Saint-Martin de Corléans. La celebrazione di insediamento è prevista per domenica 26 settembre, alle 18.30. A Courmayeur arriverà don Gregorio Mrowczynski, sacerdote della diocesi di Roma e precedentemente parroco per due anni a Saint-Martin de Corléans. Il suo ministero triennale nella località dell'alta Valle inizierà sabato 25 settembre, nella celebrazione eucaristica delle 18.30.



Il 9 ottobre, il vescovo di Aosta accoglierà le dimissioni del parroco si Saint-Vincent don Pietro Panceri, che inizierà un anno sabbatico. Al suo posto, nelle parrocchie di Saint-Vincent ed Emarèse arriverà don Lorenzo Sacchi, fino ad ora vicario parrocchiale della Cattedrale e Maestro delle celebrazioni episcopali.