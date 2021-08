Giovane con passaporto falso arrestato, processato e condannato per direttissima

NProcessato per direttissima sabato 28 agosto, il cittadino congolese 21enne M.R. è stato condannato dal tribunale di Aosta a 12 mesi di carcere per reati contro la legge sull'immigrazione.

Il giorno prima era stato fermato dalla polizia di Frontiera al traforo del Monte Bianco per un controllo; agli agenti il giovane aveva esibito un passaporto belga apparentemente regolare ed in corso di validità; il documento è stato poi sottoposto ad accertamenti da parte di personale esperto in falso documentale ed è risultato falsificato mediante contraffazione.

Lo straniero è stato arrestato per uso di documento falso idoneo all’ attraversamento della frontiera.