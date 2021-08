Cielo, nel complesso, prevalentemente soleggiato e temperature in rialzo

Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta segnala: Aria da Nord connessa ad una depressione sulla Repubblica Ceca determina un lieve calo termico e a tratti apporti più consistenti di umidità in quota. Per i prossimi giorni, lo sviluppo di nuvolosità pomeridiana potrà portare qualche rovescio o temporale, generalmente isolato e più probabile al confine piemontese, ma il cielo, nel complesso, resterà prevalentemente soleggiato per una bassa propensione alla convezione e le temperature saliranno gradualmente. Lo scenario cambierà da mercoledì, quando il contesto diventerà più anticiclonico e le temperature saliranno sensibilmente, probabilmente assieme all'umidità negli strati medio-bassi

DOMENICA 29 AGOSTO Da cielo poco nuvoloso a nuvoloso per sviluppo di cumuli in montagna, dove non si esclude qualche goccia di pioggia. Temperature: massime in lieve rialzo. Pressione: stabile. Venti: 3000 m moderati o a tratti forti da N, poi da S dalla tarda serata; brezze anche intense nelle valli, foehn in quelle superiori. LUNEDI 30 AGOSTO