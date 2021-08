Lastra di cemento investe operaio e impresario in cantiere a Gressan, sono entrambi gravi

E' stato trasferito d'urgenza al Centro traumatologico ortopedico-Cto di Torino un operaio dell'impresa edile valdostana 'Pepellin', rimasto schiacciato da una lastra di marmo questo pomeriggio martedì 24 agosto, mentre lavorava nel cantiere di una casa in ristrutturazione in frazione Piscine a Gressan.

Investito dal lastrone che stavano scaricando da un camion e ferito gravemente anche uno dei titolari dell'impresa, Sandro Pepellin, ex sindaco di Jovençan.

Sul posto sono giunti in pochi minuti 118 e carabinieri: i soccorritori hanno prestato le prime cure in attesa del trasferimento in ospedale; l'operaio ha riportato traumi molto gravi a una gamba, per i quali è stato disposto l'immediato ricovero in un centro attrezzato.

Gravi anche le condizioni di cliniche di Pepellin. In cantiere, un'immobile in ristrutturazione di proprietà della famiglia Pepellin, sono arrivati anche gli ispettori del lavoro inviati dalla Usl per i primi accertamenti tecnici. Seguono aggiornamenti.