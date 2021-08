Digitale terrestre, lo switch-off slitta a metà ottobre. In Valle dal 3 gennaio al 15 marzo

La risposta, che piacerà a molti, è che c’è tempo almeno fino a metà ottobre. Il ministero dello Sviluppo, dopo un incontro con gli operatori del settore ha modificato il calendario e la fase intermedia, vale a dire la transizione dal sistema Mpeg2 all’Mpeg4, è stata spostata al 15 ottobre. Quanto allo switch-off vero e proprio, la data è slittata dal luglio 2022, al gennaio 2023.

A partire da ottobre, quindi nella prima fase di transizione verso il nuovo digitale terrestre, chi ha un vecchio televisore non sarà più in grado di ricevere il segnale. Chi però già oggi è in grado di visualizzare i canali in Hd – quelli dopo il 500 – non dovrebbe avere problemi, e potrà tranquillamente attendere lo switch off definitivo.