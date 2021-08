Carabinieri scoprono 11 furbastri del reddito di cittadinanza

L’indagine, tutt’ora in corso, iniziata 3 mesi fa, coordinata da locale Reparto Operativo, svolta dai Comandi Stazione presenti sul territorio della nostra Regione, con la collaborazione del Nucleo Carabinieri Ispettorato Lavoro di Aosta, ha permesso di individuare al momento 11 soggetti, tutti italiani, che per ottenere il beneficio economico previsto dalla Legge n. 26 del 2019 hanno fornito false dichiarazioni, documenti attestanti cose non vere, oppure omesso informazioni dovute.