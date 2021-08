Oggi mercoledì 4 agosto saint Jean-Marie Vianney

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Mercoledì 4 agosto

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Venerdì 6 agosto

Aosta, Casa della Carità - ore 9.30

Visita al cantiere con i Responsabili degli Uffici pastorali diocesani

Saint-Oyen, Château Verdun - ore 17.30

S. Messa nella festa della Trasfigurazione del Signore

Sabato 7 agosto

Aosta, Piazza Chanoux - ore 10.00

Partecipazione all'inaugurazione della Foire d'Été

Cattedrale - ore 18.00

S. Cresime degli adulti

Lunedì 9 agosto

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 13 agosto

La Salle, Chiesa parrocchiale - ore 10.30

S. Messa per la festa patronale di San Cassiano

Le Messager Valdotain ricorda saint Jean-Marie Vianney

La Chiesa celebra San Giovanni Maria Vianney Sacerdote

Giovanni Maria Vianney nacque l'8 maggio 1786 a Dardilly, Lione, in Francia. Di famiglia contadina e privo della prima formazione, riuscì, nell'agosto 1815, ad essere ordinato sacerdote.Per farlo sacerdote, ci volle tutta la tenacia dell'abbé Charles Balley, parroco di Ecully, presso Lione: lo avviò al seminario, lo riaccolse quando venne sospeso dagli studi. Giovanni Maria Vianney, appena prete, tornò a Ecully come vicario dell'abbé Balley. Alla morte di Balley, fu mandato ad Ars-en-Dombes, un borgo con meno di trecento abitanti. Giovanni Maria Vianney, noto come il curato d'Ars, si dedicò all'evangelizzazione, attraverso l'esempio della sua bontà e carità. Ma fu sempre tormentato dal pensiero di non essere degno del suo compito.Trascorreva le giornate dedicandosi a celebrare la Messa e a confessare, senza risparmiarsi. Morì nel 1859. Papa Pio XI lo proclamerà santo nel 1925. Verrà indicato modello e patrono del clero parrocchiale.

Sole sorge alle ore 6,03 e tramonta alle ore 20.56