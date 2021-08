Per lavoratrici AUREA necessario nuovo incontro con l'azienda

Nel constatare l’aggiudicazione della gara di appalto di Aurea Servizi, dal 1 Novembre 2020, coincidente con la sospensione dell’attività del Casino e la conseguente richiesta di Cassa Integrazione per i dipendenti, in una video conferenza tra le Organizzazioni sindacali e l’azienda sono state create le premesse per l’applicazione contrattuale delle Lavoratrici e Lavoratori, mantenendo lo status quo presente nell’azienda cessante.

"La recente ripresa dell’attività del Casino -speiga Raffaele Statti, segretario regionale UilTucs - è contestuale all’operatività di Aurea, la quale dimostra carenza nell’applicazione totale della legge sugli appalti, in particolare sul part time e relative fasce orarie da inserire nei singoli contratti di assunzione".

Il tema è stato ampiamente discusso nell’incontro da cui è scaturita una proposta di riposo a scorrimento, mantenendo invariati i dettami contrattuali.

L’applicazione della legge sul Part time ha rappresentato uno dei punti importanti del dibattito in assemblea, oltre alla programmazione delle ferie, l’adeguamento delle divise, l’organizzazione del lavoro.

"Dalle criticità emerse dall’assemblea dei Lavoratori - conclude Statti - è necessario un altro incontro, con l’Azienda, già richiesto, per ricercare una soluzione comune".