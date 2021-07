A La Cascina l'appalto per le pulizie degli ospedali e dell'Usl VdA

“Siamo onorati e orgogliosi di aver iniziato questa nuova sfida; siamo contenti perché in questo periodo difficile, siamo riusciti a confermare gli operatori coinvolti nel servizio, apportando nuove metodologie di lavoro per migliorare la qualità del servizio". Alessandro Sgura, Alessandro Sgura, Direttore di Produzione del Gruppo La Cascina che controlla Vivenda che a sua volta ha in appalto i servizi mesa di alcune scuole e delle strutture sanitarie.

La Gara per l’affidamento dei servizi di pulizia, di sanificazione ed altri servizi per gli enti del Servizio sanitario nazionale è stata svolta da Consip Spa e l'aggiudicazione, per quanto riguarda la Valle d'Aosta, ha un valore annuo di poco superiore a 1,4 milioni di euro per la durata di 48 mesi a partire dal primo luglio scorso. "Abbiamo rinnovato tutte le attrezzature e i macchinari con una nuova fornitura" precisa Alessandro Sgura, Direttore di Produzione del Gruppo La Cascina ricordando che sono occupati una settantina di adetti.