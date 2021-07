A Courmayeur gli appuntamenti con gli 'Autori in vetta'

In un'estate di eventi a 360 gradi non poteva mancare il ritorno di "Autori in Vetta", rassegna culturale con l'obiettivo di portare ai piedi del Monte Bianco un ampio dibattito declinato su più temi con alcuni dei più rappresentativi autori contemporanei.

È diventato sempre più importante raccontare l'attualità, la realtà che ci circonda, i cambiamenti sociali in corso, i nuovi orizzonti cui dobbiamo guardare e pertanto, Autori in vetta, la rassegna della Biblioteca di Courmayeur, realizzata in collaborazione con il Centro Servizi Courmayeur e curata da Paola Zoppi, sceglie di farlo confrontandosi con un programma che vuole guardare sempre di più alle grandi tematiche che ci accompagnano nella nostra quotidianità. Unica location della rassegna sarà il Jardin de l'Ange, nel cuore del centro storico di Courmayeur e tutti gli eventi sono fissati alle ore 18.



Gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto della sicurezza e delle normative vigenti. Il programma completo di Autori in Vetta: 31 luglio, ore 18 Jardin de l'Ange "Il thriller è di casa a Londra", incontro con Stefano Tura, giornalista Rai presenta "Jack is back", Piemme; 5 agosto, ore 18 Jardin de l'Ange "Generazione Quaranta: desideri e prospettive", incontro con Matteo Maffucci musicista e scrittore, è il 50% del duo Zero Assoluto presenta "Prometto a me stesso la felicità", Rizzoli; 12 agosto, ore 18 Jardin de l'Ange "Quale futuro, dopo la pandemia?" incontro con Paolo Crepet, psichiatra presenta "Oltre la tempesta. Come torneremo a stare insieme", Mondadori; 17 agosto, ore 18 Jardin de l'Ange "Dalla Turchia al Medio Oriente: dinamiche geopolitiche in evoluzione e nuove forme di giornalismo" incontro con Lucia Goracci, giornalista Rai; 19 agosto, ore 18 Jardinde l'Ange "Il giallo abita la Storia" incontro con Alice Basso, scrittrice presenta "Il grido della rosa", Garzanti; 26 agosto, ore 18 Jardin de l'Ange "Storie vere di un mondo immaginario" incontro con Dario Vergassola, comico e cantautore presenta "Storie vere di un mondo immaginario. Cinque racconti delle Cinque Terre", Baldini+Castoldi.