Nelle ultime ore sono stati rilevati quattro casi di positività al Covid-19 all’interno di un gruppo di una trentina di turisti spagnoli che albergano nel comune di Valtournenche.

L’intera comitiva è ora in isolamento/quarantena fiduciaria in attesa degli esiti di tutti i tamponi e dell’attività di puntuale tracciamento dei contatti che consentiranno di valutare eventuali iniziative di quarantena o la possibilità, per alcuni, di rientro a casa già nelle prossime ore.