Pila si veste di nuovo per per creare l'emozione dell'appartenenza

“E’ un importante elemento di arredo urbano che avevamo previsto per dare lustro alla nostra stazione turistica ci siamo affidati quindi ad un architetto di grande professionalità, l’enfant du pays Rassel Tresca per la progettazione e alla grande professionalità delle carpenterie Guolo di St. Marcel per la realizzazione". Michel Martinet, sindaco di Gressan, esprime la soddisfazione nel presentare l'iniziativa voluta per per dare il giusto prestigio alla località turistica.

La scritta è realizzata in due tipi diversi di acciaio, in Corten per il rivestimento della fondazione ed il contorno delle lettere, mentre per il corpo delle stesse è stato utilizzato l’acciaio inox satinato, questi materiali rappresentano quindi un prodotto di altissima qualità che non richiederà più manutenzione per il futuro.

"E’ quindi con soddisfazione – conclude il Sindaco (nella foto) – che proponiamo ai nostri concittadini e agli ospiti della località questa struttura, perché rappresenta un segnale importante di attenzione che l’amministrazione comunale dimostra di avere nei confronti del proprio territorio, ed un’altra promessa elettorale che viene mantenuta”.

L'iniziativa rafforza, poi, Il rapporto tra la persona e il territorio. Il turista o il vacanziero si sente così parte di un territorio , immerso nell'ambiente e lo circonda.